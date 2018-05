Berlusconi cede sul governo M5S e Lega, ma non darà la fiducia

Silvio Berlusconi cede, Forza Italia non porrà alcun vento all’eventuale nascita di un governo tra Lega e M5S. Ma a questo esecutivo non voterà la fiducia. Di conseguenza se l’intesa tra Salvini e Di Maio non andasse a buon fine e se un governo poi «non potesse nascere», ha precisato, «nessuno potrà usarci come alibi di fronte all’incapacità – o all’impossibilità oggettiva – di trovare accordi fra forze politiche molto diverse». “Il Paese da mesi attende un governo – si legge ancora nella nota diramata da Arcore – . Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più coerente con il mandato degli elettori sarebbe quella di un governo di centrodestra, la coalizione che ha prevalso nelle elezioni, guidato da un esponente indicato dalla Lega, governo che avrebbe certamente trovato in Parlamento i voti necessari per governare. Questa strada non è stata considerata praticabile dal Capo dello Stato. Ne prendo atto». «Da parte nostra – ha ribadito ancora il leader azzurro – non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma – di fronte alle prospettive che si delineano – non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere la maturità politica per assumersi questa responsabilità».

A questo punto il percorso per la formazione del nuovo governo può incominciare. Interpellato dai cronisti all’uscita da Montecitorio, il capo politico del M5S Luigi Di Maio ha smentito che vi siano stati già incontri con la Lega per definire i nomi di coloro che potrebbero entrare nell’esecutivo. Ironico il primo commento arrivato dal Pd, ad opera del renziano Andrea Marcucci: «Dopo 60 giorni di incredibili balletti è in vista il governo dei populisti. La “madrina” di Di Maio e Salvini si chiama Berlusconi. E meno male che promettevano l’esecutivo di cambiamento».

