PAKISTAN, PADRE E FRATELLO SANA RISCHIANO PENA MORTE

Il padre ed il fratello di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto ‘delitto d’onorè, dopo l’esito dell’autopsia, secondo cui la ragazza è stata strangolata, rischiano la pena di morte o l’ergastolo per omicidio. Lo ha spiegato all’ANSA l’ispettore di polizia Furqan Shahzad, aggiungendo anche lo zio della vittima rimane sotto inchiesta. L’apertura formale del caso è avvenuta dopo l’esito dell’autopsia.

Ti potrebbero interessare anche: