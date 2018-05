Bomba d’acqua a nord di Milano, a Legnano le strade come fiumi

I tombini sono saltati e il traffico è andato in tilt

Una «bomba d’acqua» improvvisa ha colpito, nel tardo pomeriggio di mercoledì, la zona a nord di Milano e in particolare il Comune di Legnano, dove il traffico è andato in tilt per via delle condotte idriche che non riuscivano a smaltire la pioggia battente. A Milano, visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale il Comune ha deciso di convocare il Centro Operativo Comunale con procedura d’emergenza, e ha attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. A Legnano, verso le 18.30, il nubifragio ha letteralmente bloccato, per oltre quaranta minuti, il traffico in corrispondenza del sottopasso di via San Michele del Carso, anche a causa di due auto rimaste imprigionate in mezzo alla carreggiata allagata. Difficoltà anche lungo i sottopassi di via San Bernardino e piazza Monumento, dove alcuni tombini sono scoppiati. Problemi di allagamento anche nelle vie centrali Verdi e Garibaldi. A causa della pioggia, che in qualche caso è caduta anche insieme a grandine, molti negozi hanno dovuto chiudere per evitare, per quanto possibile, che l’acqua entrasse. Corso Italia, in pieno centro, tra le 18.30 e le 19, si è trasformato in un vero fiume d’acqua e grandine, anche a causa dei tombini esplosi: si sono allagate decine di cantine, negozi e parcheggi sotterranei. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare per alcune ore le sedici famiglie di un palazzo in via Pisacane. La gran pioggia ha danneggiato anche il teatro comunale «Tirinnanzi», dove è caduto il controsoffitto; fortunatamente la sala era vuota .In serata la situazione è tornata lentamente alla normalità. I vigili del fuoco riferiscono in particolare di essere intervenuti per cantine e box allagati e per liberare alcuni automobilisti bloccati.

