Esercenti in piazza, il neo assessore al Commercio chiede un mese di tempo

Hanno ottenuto dal neo assessore al Commercio (non ancora insediato) Carlo Cafarotti l’impegno per un tavolo di dialogo entro un mese per cercare di risolvere il problema dell’abusivismo e delle questioni spinose di occupazione del suolo pubblico (leggi tavolini) e catalogo degli arredi sulla base della bozza di proposta presentata dai rappresentanti dei pubblici esercizi capitolini. La protesta di piazza indetta dalla categoria questa mattina sotto gli uffici dell’assessorato un primo risultato dunque l’ha ottenuto. L’assessore è sceso tra i manifestanti e ha accolto successivamente nel suo ufficio una delegazione guidata da Claudio Pica , presidente della Fiepet Confesercenti Roma, e dai rappresentanti di Assoristoratori e Lupe, con la quale ha concordato una road map per uscire dallo stallo attuale. Prudenti gli esercenti, già scottati da promesse mancate e da docce fredde. Dall’11 di giugno la categoria manterrà un presidio fisso sotto l’assessorato finchè l’impegno assunto non avrà degli effetti tangibili.

Gli esercenti sono scesi in piazza contro l’atteggiamento passivo del Campidoglio, spiega Pica: «Se alcune zone diventano aree pedonali dovrebbero essere concessi più tavolini all’aperto anche per poter assumere migliaia di giovani costretti a emigrare all’estero. Il piano attuale si sta rivelando troppo restrittivo». I pubblici esercizi lamentano «mancate risposta dalla giunta Raggi dopo 22 mesi dall’insediamento. Non ha emanato alcun provvediamo a tutela delle 20mila attività di pubblici esercizi – afferma Pica – Chiedevamo il nuovo testo unico dei pubblici esercizi con l’inserimento di un nuovo regolamento sull’occupazione di suolo pubblico ormai fermo da oltre 10 anni. Vogliamo regole che tengano in considerazione le mutate condizioni dell’economia. Per questo siamo scesi in piazza come Fiepet Confesercenti insieme a Assoristoratori, all’associazione pubblici esercizi di Roma e Lupe. Tutti insieme rappresentiamo l’80% dei pubblici esercizi.»

