Piatti più piccoli in vista della prova costume

Con l’estate si avvicina anche la ‘prova costume’. Per tenere sotto controllo gli eccessi a tavola però “basta fare attenzione alle dimensioni delle stoviglie”. A dirlo è Carol Savage, dietologa nutrizionista per Nestlé Usa, secondo cui “più grande è il piatto, più siamo portati a riempirlo con razioni abbondanti”.

I piatti preferiti, dice una ricerca dell’Osservatorio Nestlé-Fondazione Adi, sono pizza (40%) e lasagne (24%). L’81% li consuma “pressoché quotidianamente” e per il 52% “rivisitarli in chiave ‘light’ vorrebbe dire snaturarli”. Per Giuseppe Fatati, presidente Fondazione Adi e coordinatore scientifico dell’Osservatorio, “è fondamentale un approccio positivo al cibo, che nell’ultimo decennio è stato invece condizionato da allarmismi e mode passeggere. E’ anche vero che abbiamo assistito a un aumento di persone in sovrappeso o obese, che sembra andare in parallelo con l’aumento della quantità di cibo che mettiamo nei piatti. Via libera allora al gusto, ma meglio diminuire le quantità”.

Ti potrebbero interessare anche: