“Un posto al sole” puntata numero 5mila

La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996 su Rai3 e per 22 anni non ha mai abbandonato i telespettatori facendone la soap opera più longeva d’Italia. Adesso, Un posto al sole (prodotta da Rai e FremantleMedia) si appresta a spegnere le 5mila candeline. Un traguardo importante che verrà raggiunto con la messa in onda della puntata speciale di venerdì 11 maggio alle 20.40, una puntata che durerà un’ora ovvero il doppio del normale. Un record ma anche un’occasione per celebrare i protagonisti del passato e del presente grazie ad uno stratagemma. Patrizio Rispo, che interpreta il portinaio Raffaele Giordano da quando la soap è nata, sarà il protagonista quasi assoluto di questo episodio e proprio grazie a lui si vedranno i vecchi personaggi che nel corso di 22 anni sono passati per la soap ambientata a Napoli.

