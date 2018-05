Arrivano i ‘Viagra hi tech’, impossibili da ‘taroccare’

Il Viagra è il farmaco più venduto on line e anche il più contraffatto, ma contro le pillole blu ‘taroccate’ sono arrivate le alternative hi tech, dalle onde d’urto ai biofilm orali. Ne hanno parlato gli esperti al Congresso della Società Italiana di Andrologia in corso a Roma.

Nel 70% dei casi chi acquista medicine sul web lo fa proprio per comprare il Viagra ‘taroccato’, che viene venduto da oltre 15.000 siti che registrano quasi 13 milioni di visitatori al mese, ma soltanto il 10% delle volte il principio attivo nelle confezioni disponibili online è quello giusto al dosaggio opportuno. “Per questo – osserva Alessandro Palmieri, presidente Sia – è molto importante passare a metodi efficaci ma meno a rischio di contraffazione: un esempio sono le onde d’urto, che possono essere utili nel 70% dei pazienti con disfunzione erettile di grado lieve o medio con una causa organica della malattia, che nel nostro paese sono un terzo del totale”.

Tra le novità segnalate ci sono i ‘chewing-gum dell’amore’, biofilm orali che si mettono sulla lingua e si sciolgono nel giro di pochi secondi. “Anche qui, tecnologia è la parola chiave – sottolinea Palmieri – I principi attivi vengono infatti introdotti all’interno di questi vettori che si sciolgono al contatto con la saliva con un processo molto avanzato. E la tecnologia è avanzata anche nel gel intrauretrale a base di alprostadil, appena arrivato in farmacia, che si applica localmente al momento del rapporto”.

Le onde d’urto, invece, sono “colpi” a basso voltaggio già utilizzati per la cura del calcoli renali: il trattamento, che non è per nulla doloroso, prevede in media sei sedute e può guarire i pazienti, consentendo loro di dire addio ai farmaci e alla necessità di “programmare” i rapporti”.

