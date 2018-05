DA SESSO CAUSA TUMORE A BICI, MOLTE FAKE NEWS SU FERTILITÀ

Fare sesso spesso non fa venire il cancro alla prostata, il testosterone non fa male al cuore, andare in bici non nuoce alla salute sessuale. A far chiarezza contro bufale su sesso e fertilità sono gli esperti della Società Italia di Andrologia in occasione del Congresso Nazionale in corso a Roma. «Ancora pochi uomini si rivolgono all’andrologo – commentano Alessandro Palmieri, Presidente SIA e Giuseppe La Pera, Presidente del Congresso – e troppi invece si affidano al web e al passaparola per cercare le risposte a importanti quesiti sulla salute sessuale, con il rischio di imbattersi in notizie non provenienti da fonti scientificamente qualificate». Durante la sessione del congresso destinata alle fake news sono state individuate le cinque principali, a cominciare da quella secondo cui avere tanti rapporti sessuali aumenta il rischio cancro, mentre in realtà probabilmente è il contrario. Non è vero inoltre che le terapie ormonali a base di testosterone aumentano il rischio di infarto, e anche il ciclismo è ‘assoltò, perché non provoca come qualcuno crede problemi di fertilità. Stop anche a integratori ‘miracolosì trovati magari sul web, anche se vitamine e omega 3 sembrano favorire la fertilità maschile. Accanto alle fake news gli esperti ne segnalano una vera su cui c’è molta confusione. Molte sostanze inquinanti agiscono da interferenti endocrini, cioè modificano l’equilibrio ormonale e la fertilità.

