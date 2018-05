Il Cav torna in pista, cambia qualcosa?

E adesso, dirà qualcuno, si riaprono i giochi. Il Cavaliere eleggibile e non più playmaker dietro le quinte provoca certamente uno scossone in quadro politico tuttora alla ricerca di un equilbrio. Forza Italia riprende vigore, il candidato Berlusconi da solo rappresenta pur sempre una fetta consistente di voti. Può indurre la Lega a cambiare strategia? Pare sia troppo tardi, al massimo può rinfrancare una spenta Meloni. Troppo tardi i giudici di Milano hanno sdoganato il convitato di pietra,una carta valida iin caso si vada – e in fretta – al voto. Ma Salvini e Di Maio si sono spInti troppo avanti per cambiare il verso della loro strana alleanza. Nata appunto di fronte al terrore di prendere una sonora batosta in uno scenario di voto a luglio. Dunque lo sdoganamento civile del Cavaliere non cambia nulla? Tutto dipenderà dagli sviluppi dei prossimi giorni, se maturerà il governo M5S-Lega, se i ministri saranno credibili, se il Parlamento non farà le bizze il Cav dovrà aspettare una nuova occasione e decidere nel frattempo che atteggiamento tenere nei confronti dell’alleato (Salvini). Se i cosiddetti poteri forti riusciranno a far fallire la coppia Salvini-Di Maio si riapriranno parecchi giochi, e forse la vecchia politica tornerà a far sentire la sua voce. Cosa conviene agli italiani? Nessuno è più in grado di rispondere.

