DUELLO SALVINI-DI MAIO,SI DECIDE TRA UN LEGHISTA O M5S

Il nome terzo, alla fine, potrebbe spuntare dopo una serie di valutazioni che saranno fatte dalle delegazioni di M5s e Lega insieme a Sergio Mattarella. Le delegazioni saranno ricevute nelle prossime ore, separatamente, al Colle. E in questo rapido giro di consultazioni si procederà alla spunta del nome dopo aver fatto una ricognizione tra personalità politiche probabilmente appartenenti ai due schieramenti che formeranno il governo. Tra i nomi che dovrebbero portare alla scelta secca ci sono anche quelli del leghista Giorgetti e del 5 stelle Fraccaro. Quello tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è stato un vero e proprio duello, che li ha portati anche ad un faccia a faccia lontano dai riflettori, nello studio di commercialisti dove lavora il deputato M5S Stefano Buffagni. È stato, quello di oggi, il giorno più delicato per la trattativa giallo-verde. Gli umori sono ondivaghi, la volontà di chiudere è comune ma i nodi nel contratto non mancando, e sono dirimenti. Come quello sui migranti, dove il M5S abbozza la proposta dell’abolizione del reato di clandestinità e la Lega rilancia con il registro degli iman. Posizioni frutto di visioni davvero distanti, in tema di immigrazione, e che potrebbero trovare un punto di caduta, in fondo, nella linea adottata dal ministro Marco Minniti. Domani, sul tema, ci sarà la riunione decisiva. C’è, inoltre, la riabilitazione di Silvio Berlusconi a complicare tutto, perché il peso dell’ex Cavaliere all’interno della coalizione del centrodestra e di rimando rispetto al governo M5S-Lega in queste ore è aumentato esponenzialmente. Non ultimo, il ruolo del Quirinale, attentissimo non solo alla scelta del capo del governo ma anche dei ministri dei dicasteri più pesanti: Tesoro, Esteri, Difesa, Interno, Sviluppo Economio, Welfare. Si parte, in mattinata, con le ultime notizie emerse la notte precedente: la rinuncia di Di Maio e Salvini alla premiership a favore di un nome tecnico. Il nome che circola, nelle prime ore del mattino,è quello dell’economista Guido Tabellini, gradito al Quirinale. Ma è un nome che non convince, soprattutto la Lega. I dubbi sulla figura tecnica salgono con il passare delle ore ma nonostante questo in tarda mattinata ecco spuntare l’ipotesi dell’incarico a Franco Bernabè. Banchiere, uomo Eni, uomo Telecom, membro del gruppo Bilderberg. Eppure, solo due giorni fa Bernabè affermava che un governo M5S-Lega non produrrà «sfracelli». Ma la sua candidatura, probabilmente caldeggiata dal M5S (anche se fonti ufficiali non lo confermano), ad un certo punto decade. Accade, più o meno, prima che Di Maio e poi Salvini lascino il vertice del Pirellone, a pranzo. Sono le ore cruciali della trattativa per il premier. Ore in cui, mentre i cronisti attendono sotto il diluvio la fine del tavolo tecnico, i leader del M5S e della Lega si vedono, accompagnati dagli sherpa Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti in un edificio non lontano, in viale Tunisia 22. È lì che riemerge la soluzione politica, la soluzione Giorgetti. Il M5S tentenna, non è contrario, nel merito, ad una premiership del braccio destro di Salvini ma è difficile concedere Palazzo Chigi a chi ha preso la metà dei tuoi voti. Si risponde, così, rilanciando per una manciata di minuti la candidatura di Di Maio. Schermaglie, forse le ultime. Perché in tarda serata da fonti del M5S emerge che un nome terzo ci sarà ed è un nome «pulito» e finora mai comparso. Resta una notte per comunicarlo formalmente al Colle

