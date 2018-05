Erba alta e sanzioni ai privati, la Raggi non ha il senso del ridicolo

Gli scivoloni di Virginia Raggi a volte fanno tenerezza. Firma una ordinanza anti zanzara-tigre per gestire – correttamente – un pericolo che si profila all’orizzonte, ma inciampa e cade nel ridicolo quando prevede e indica delle multe per chi non provvede a tagliare l’erba alta dove il terribile insetto può prepararsi all’assalto della città. In sostanza si mette in circolo un provvedimento che elenca i comportamenti che i privati devono tenere per ridurre la presenza delle zanzare tigre. Ma il verde pubblico, la foresta urbana indecente che caratterizza ogni parte di Roma ed è un ovvio ricettacolo di ogni forma di sporcizia? Chi multa il Comune? Con che faccia il Campidoglio ammonisce i cittadini quando è il primo deviante, il primo a non rispettare la legge? Evidentemente la Raggi non ha il senso dell’umorismo, nessuno del suo staff ragiona e tutti firmano le cose senza leggerle. Da cinquanta a cinquecento euro di sanzioni da comminare a chi non rispetta le regole, più una serie di comportamenti cui i privati devono attenersi. Il documento è preciso e parte perfino da una premessa storica e analitica: negli ultimi vent’anni, le mutate condizioni atmosferiche, hanno favorito il diffondersi della zanzara tigre in tutto il territorio italiano. Ma ci sono dei fattori, citati nel dispositivo, che tendono a facilitarne la proliferazione. E’ il caso dell””erba alta e delle sterpaglie” che, come indicato nell’ordinanza, “costituiscono un habitat favorevole per l’annidamento delle zanzare”. Ne conseguono una serie di prescizioni, rivolte all’utenza privata. I cittadini dovranno provvedere “al periodico taglio dell’erba nei cortili, nei terreni e nelle aree incolte”. Inoltre si dispone, alle utenze private ed agli enti preposti, di “tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza”. Le eventuali inadempienze, saranno sanzionate. Dalla Polizia Locale che sarà incaricata dai Municipi “dell’attività di controllo dell’esecuzione del porovvedimento” e quindi sempre dai Munici gli agenti saranno invitati a “comminare le previste sanzioni”. C’è da restare allibiti, sconcertati. La gran parte delle aree verdi incolte della Capitale lo sanno tutti, non spetta ai privati, ma è piuttosto imputabile alla latitanza del Servizio Giardini. Le continue segnalazioni che i cittadini inoltrano, da una parte all’altra della Capitale, ne rappresentano una plastica dimostrazione. D’altra parte anche le richieste d’intervento non mancano in una stagione in cui, la ricrescita vegetativa, è naturalmente molto rapida. In conclusione, i vigili andranno a multare la Raggi o l’assessore Montanari?

