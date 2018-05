COMO: IN PERMESSO CON LEGGE 104 VA IN VACANZA A DUBAI, DENUNCIATO

Doveva assistere l’anziana madre, beneficiando della legge 104. Invece era a Dubai, in vacanza con la famiglia. Un dipendente di un istituto scolastico di Erba, in provincia di Como, è stato denunciato dalla Guardia di finanza per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. I militari hanno scoperto che l’uomo si trovava a Dubai con un viaggio organizzato proprio in un periodo in cui era assente dal lavoro, beneficiando sia dei permessi che dei congedi straordinari allo scopo di assistere la madre con la legge 104. I militari hanno acquisito riscontri documentali nell’agenzia di viaggio che aveva organizzato il pacchetto vacanze.

Ti potrebbero interessare anche: