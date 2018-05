La testata di Spada: testimoni assenti per minacce

La prima volta non si è presentata per rendere testimonianza, propinando una dimenticanza. La seconda ha inviato un certificato medico. La terza, ossia ieri, non si è sforzata nemmeno di giustificare l’assenza. Per la procura c’è l’ombra dell’intimidazione sui testimoni chiamati a presentarsi a piazzale Clodio nel processo per l’aggressione al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi e all’operatore Edoardo Anselmi, avvenuta a novembre, a Ostia, e che vede imputati, per lesioni e violenza privata…

