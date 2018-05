Si apre voragine alla Balduina, chiusa strada

Una voragine si è aperta in via Damiano Chiesa, nel quartiere Balduina a Roma. A quanto reso noto da Roma Mobilità in un tweet, a causa della voragine via Damiano Chiesa è chiusa. Nello stesso quartiere a febbraio è crollato un tratto di strada adiacente a un cantiere edile inghiottendo delle auto in sosta.

