CIBUS 2018: protagonista la salute alimentare

Dal 7 al 10 maggio si è svolta a Parma la nuova edizione di CIBUS 2018, la più importante fiera italiana dedicata al settore alimentare. Quest’anno grande attenzione è stata riservata all’innovazione, alla salute dei cibi ma anche ai metodi di cottura degli alimenti.

Quattro giorni, 3.100 espositori, oltre un migliaio di alimenti altamente innovativi e, per la prima volta a Parmafiere, si è tenuto un programma ricco di eventi, seminari, tavole rotonde e cooking shows dedicati al comparto agroalimentare italiano.

CIBUS 2018: l’intervento del Presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia

Si è appena conclusa la famosa kermesse dedicata all’agroalimentare italiano CIBUS 2018 e, per quest’anno, non sono mancate le novità.

L’innovazione e la salute alimentare sono stati i temi principali che hanno caratterizzato questa rassegna: la 19esima edizione di CIBUS ha visto l’inaugurazione di un nuovo padiglione (il n° 4,1) che ha ospitato il “Cibus Innovation Corner”, la casa dei talk sugli ultimissimi trend che caratterizzeranno le nostre tavole e tutto il comparto agroalimentare.

Food, ma anche momenti di confronto in merito ai trend innovativi che impatteranno sempre di più sul mondo del retailing e del food&beverage. Il fitto programma di eventi, le tavole rotonde e i convegni hanno reso la kermesse una valida occasione per riflettere sullo stato dell’arte del settore agroalimentare.

Il Presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia ha sottolineato che la sfida più importante per il settore agroalimentare italiano è “il saper superare le conflittualità che stanno caratterizzando la filiera”.

Dinanzi ad una domanda crescente di cibi italiani, “la nostra capacità produttiva mostra limiti”, ha commentato Scordamaglia. “Questo rischia di far esplodere il già pesante italian sounding e la commercializzazione di alimenti evocativi del made in Italy ma non autentici. Il sistema produttivo perciò deve crescere per avere dimensioni competitive su scala mondiale“.

Non è mancato il monito nella necessità di “rilanciare il mercato unico europeo“: Bruxelles si deve impegnare a salvaguardare le varie identità e deve trovare “una nuova centralità in termini di politiche comuni in materia alimentare“.

Durante la kermesse di CIBUS 2018 è emerso che il comparto agroalimentare è pronto per raggiungere un nuovo record.

Nei primi mesi di quest’anno il fatturato del settore alimentare è cresciuto del +3,5% rispetto allo stesso periodo precedente.

A confermarlo è lo stesso Centro Studi Federalimentare, il quale prospetta che il fatturato del settore, dopo aver raggiunto 137 miliardi nel 2017, supererà quota 140 miliardi di euro entro la fine di quest’anno.

Innovazione e salute alimentare: i temi principali di CIBUS 2018

L’innovazione è stata una delle principali tematiche chiave su cui gli addetti del settore si sono potuti confrontare maggiormente. Tra i 1300 prodotti alimentari presenti in esposizione, nell’area di Cibus Innovation Corner è stata presentata una selezione di 100 alimenti innovativi.

Tra i filoni della produzione alimentare italiana i prodotti ispirati alla salute ed al benessere alimentare sono quelli maggiormente in crescita su cui si punterà nel prossimo futuro.

Cibi salutistici, piatti pronti, prodotti dolciari, salumi, formaggi ed eccellenze del territorio sono state la massima espressione della continua ricerca innovativa del comparto agroalimentare italiano.

L’attenzione alla salute alimentare e la consapevolezza di quanto questa passi attraverso le nostre tavole è un fattore chiave per soddisfare la crescente domanda dei consumatori finali.

La bresaola di scottona senza conservanti a basso contenuto di sodio, l’aceto di mele non pastorizzato e non filtrato da bere a colazione, i preparati per stimolare il metabolismo, la bevanda di farro biologico, zuppe bio, dadi vegan sono tutti prodotti alimentari che diventeranno più protagonisti delle nostre tavole.

Oltre all’aspetto salutistico, i consumatori finali chiederanno per il futuro piatti pronti da preparare in modo veloce: ne sono un esempio il brodo di vegetali essiccati da preparare in infusione ed il burger di sola verdura senza conservanti.

Tra i prodotti alimentari salutistici presentati in fiera si riportano:

“pasta con farina di fagioli verdi mungo (Andriani); dadi già pronti vegan al gusto di pancetta, completamente vegetali (Joy); preparato per brodo e zuppe vegetale bio alla curcuma (Bonomelli); grissini alla farina di farro con semi di lino e di kummel (Vitavigor); bevanda vegetale con riso nero Venere (Riso Gallo); albume fresco bio in bottiglia con tappo riavvitabile (Eurovo); purè di patate fresche senza latte e burro (Euroverde); snack di verdure croccanti (Valleri); snack di fiocchi di legumi (Colfiorito); crisp di vegetali essiccati, non fritti, senza grassi e sale (Fiordelisi); mini gallette sottili prodotte con riso integrale Nerone (Fiorentini); snack a base di pomodoro, spalmabile (Prealpi); snack croccante gluten free a base di ceci e riso (Valledoro); condimento spray alla curcuma in olio (Compagnia Alimentare Italiana); aceto di mele non filtrato e non pastorizzato da bere al mattino (De Nigris); bevanda vegetale di farro biologico, da bere fredda o da mescolare col caffè a colazione (Alce Nero)”.

Metodi di cottura sottovuoto: la “salute alimentare” vien … cucinando

La salute alimentare deve essere assicurata anche prestando la dovuta attenzione al metodo di cottura dei cibi. Non solo bollitura, cottura al vapore, brasatura, stufatura, cottura al forno, grigliatura, ma tra i migliori metodi di cottura spunta il sottovuoto che viene effettuata utilizzando innovative macchine professionali. Appellata con il termine francese sous-vide, questo metodo di cottura consiste nel cuocere gli alimenti a temperature più basse– tra i 55 e i 60 °C – ma per un tempo molto più lungo.

In questo modo il cibo viene mantenuto all’interno di buste di plastica dalle quali è assente l’aria: gli alimenti imbustati vengono immersi in un contenitore pieno d’acqua, dotato di un termostato che mantiene costante la temperatura.

I vantaggi derivanti dalla cucina sottovuoto sono ascrivibili ai seguenti:

cottura uniforme del cibo,

possibilità di preservare la struttura delle cellule dei cibi,

impossibilità di scuocere gli alimenti,

mantenere intatta la “morbidezza” dei cibi ed il sapore.

