Allarme bomba a Roma davanti al ministero della Giustizia

Allarme bomba in serata alle 19 davanti il ministero della Giustizia a Roma in via Arenula, angolo via della Seggiola.

Il video registrato oggi in data 18 maggio 2018 alle ore 19 a Roma tra via Arenula dove si trova il ministero della Giustizia e via della Seggiola davanti il bar gelateria Pica. C’è stato un allarme bomba. Un pacco sospetto (forse una chiamata ha avvertito le forze dell’ordine della ipotesi di un ordigno dentro un pacco lasciato in strada). In pochi istanti sono arrivati gli artificieri della Polizia di Stato insieme a diverse volanti. Anche un paio di macchine della Digos sono arrivate per dare una mano ad allontanare i clienti del bar gelateria Pica e transennare momentaneamente la zona a rischio. Sono stati fatti uscire i clienti che erano seduti ai tavolini esterni e chi come noi del Nuovo Corriere si trovava all’interno sono stati pregati di non uscire. Erano le 19 e da quel momenti gli artificieri sono entrati in azione, sono arrivate in pochi minuti ben 13 macchine della polizia tra le quali anche un paio della Digos. Intanto tutt’intorno veniva transennato per lasciare campo libero agli artificieri che hanno controllato un pacco sospetto. In meno di mezz’ora tutto è tornato alla normalità. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme.