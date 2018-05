L’ipocrisia di fingere che a decidere sia il popolo

Forse lunedi’ sara’ tutto finito con la consacrazione da Mattarella del primo governo giallo-verde. O forse si aprirà un ciclo politico diverso, magari con un governo del presidente, o con qualche altro accrocco che consenta di arrivare al voto. Ma restera’ l’amaro in bocca per la svolta elitaria di due movimenti politici nominalmente popolari ma di fatto diretti da una ristretta oligarchia lontana anni luce dalla base dei militanti, che hanno dovuto digerire tutti i compromessi di un programma che mette insieme a forza contenuti e principi fin troppo dissonanti. Alla fine Salvini e Di Maio hanno fatto finta di sottoporre l’accordo alla massa, con gazebo e con la solita consultazione on line (la stessa che con poche centinaia di voti ha spedito lo sconosciuto Di Maio a Montecitorio) . Che ipocrisia. E che colossale imbroglio di fronte all’intera opinione pubblica italiana, fingere che il variopinto esercito dei due generali sia in linea, compatto nell’appoggio al progetto. E’ tutto così pasticciato e confuso, la situazione mette i brividi. Il paese e’ in mano a gente che non ha mai esercitato appieno, direttamente, senza mediazioni, il potere. Hanno promesso tutto in termini economici e hanno garantito la prosecuzione delle loro battaglie, ma alla fine qualche ‘ideali’ e’ stato tradito, qualche rospo e’ stato fatto ingoiare. La base apprezza? Facciamo finta di si’, basta presentare le cose nel modo giusto. Rapporti con la Ue, questione migranti, e’ tutto un distinguo. E’ non illudiamo i che il sentire popolare sia rispettato. Come al solito. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si voterà parecchio, in Italia, una raffica di amministrative. Saranno la cartina di tornasole del gradimento politico della strana coppia. La gente pare non abbia gradito queste lunghe settimane di tira e molla e gli atteggiamenti incongrui dei due leader. C’è nostalgia di altro. C’è nostalgia di politica e di buon governo

Ti potrebbero interessare anche: