Non c’è il tempo per formare una nuova classe politica

Non è una questione di uomini, quella che preoccupa sul serio. Nel nostro paese si sono succeduti ministri e sottosegretario sconosciuti e mediocri, che hanno fatto bene o meno bene. Ma nessuno si è particolarmente scandalizzato. Non hanno fatto granchè bene nemmeno i personaggi più noti, più pesanti, più navigati. Certo Monti e Letta rassicuravano i mercati, sembravano garantire un minimo di autorevolezza. Ma non è bastato. Siu dice che è necessario il carisma, il fascino personale. Ma non si può attribuire queste doti a Gentiloni, modesto sottopanza del sindaco di Roma, poi politico senza seguito. Dunque il problema è altro. Se il governo giallo-verde prenderà le mosse quello che preoccuperà entro e fuori confini nazionali saranno la compattezza, la tonicità (due partners troppo differenti per garantire equilibrio?), la linea di condotta, le scelte strategiche. I leghisti hanno già avuto (e hanno a livello regionale) esperienze di amministrazione e di governo, i grillini no. Il programma comune, concordato a fatica e tra mille contrasti è un minestrone di buone intenzioni, di fughe in avanti e di misure – visto il pregresso – rivoluzionarie. Insomma è una grossa incognita ed è ovvio che tutti siano spaventati a morte. Ci si chiede, meglio un governo sostenuto e ispirato dai poteri forti come quello Renziano, o meglio un esecutivo di apprendisti stregoni? Per fare il premier, per fare il ministro, bisogna essere politici? O basta essere delle brave persone specializzate in questo o quel settore? Difficile rispondere, non siamo abituati a situazioni di questo genere, saremmo capaci di amministrare il bilancio familiare, quello di un condominio, di una piccola azienda, via via fino a quello di una università o di una holding. Ma gestire un paese è altra cosa. Altra responsabilità. Significa gestire la burocrazia italiana ed europea, trattare con il Pubblico Impiego in tutte le sue componenti, essere in grado di elaborare una macro strategia industriale, un piano sociale. Abbiamo il tempo di formare una nuova classe politica?

