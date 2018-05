Dobbiamo ringraziare Zingaretti, 400mila euro per lo sfalcio dell’erba sulle provinciali

“Abbiamo stanziato 400 mila euro per lo sfalcio dell’erba lungo le strade provinciali. In questo senso lancio un appello ai sindaci: noi faremo di tutto per spegnere gli incendi ma bisogna fare di tutto per prevenirli”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso della presentazione della campagna antincendio boschivo 2018. “Queste aree – ha aggiunto – che oggi vediamo verdi e fitte saranno ‘gialle’ e fitte, gialle di erba secca, cioè il focolaio più immediato per un incendio. Come Protezione civile abbiamo già sollecitato i sindaci della Regione, perché non è solo un tema di decoro, che pure è importante, ma di sicurezza delle nostre città. “Noi sensibilizzeremo – il prefetto di Roma Paola Basilone – i sindaci, perché quando c’è un incendio è già troppo tardi. Ci sono punti più sensibili, come Pontina, Ostiense, Raccordo anulare, su cui ogni estate abbiamo il problema degli incendi. Per questo faremo un richiamo all’attenzione anche ai sindaci sul tema”.

