IL PUNTO/ Sorpresa, adesso fischiano la Raggi

Sorpresa, adesso fischiano la Raggi. Non era mai successo, almeno non in modo così plateale. Contestazione pubblica organizzata, agguati studiati a tavolino? E perché mai? Proprio nel momento in cui il sindaco grillino sembra essere un po’ più serena, un po’ più lontana dalle polemiche e dai veleni della corte grillina e appare per lo meno tollerata dai media? Il segnale potrebbe essere sopravvalutato – qualche idiota tra la folla c’è sempre – ma fare finta di niente, minimizzare gli episodi può essere pericoloso. La folla è strana, si sa, e condizionabile. Ma i fischi e i cori di disapprovazione alla apertura della minimaratona Race for cure al Circo Massimo e il bis alla finale degli internazionali di tennis sono venuti in occasioni lontane dalla politica, davanti a platee per così dire “neutre” e con pubblico orientato ad altro. Non può essere che l’irritazione dell’opinione pubblica romana abbia superato il limite di guardia proprio nel momento in cui Virginia Raggi superate le ritrosie e le timidezze sta cominciando a prendere gusto al ruolo di prima donna del Campidoglio mostrandosi più decisa e disinvolta nelle occasioni pubbliche e private? Forse i romani erano tolleranti nei confronti di una giovane donna capitata quasi per caso in un gioco più grande di lei. Ora appare più consapevole? Ebbene si dia da fare per risolvere i problemi, le emergenze della città. Tiri fuori gli artigli, scenda in piazza e sia solidale con questa popolazione che vive male nel disagio quotidiano. C’è poco da sorridere e da festeggiare, insomma. Quando le cose non funzionano arrivano i fischi, le contestazioni, più avanti potrebbe arrivare di peggio. Un governo a cinque stelle da PalazzoChigi potrebbe portare un po’ di sollievo in termini di sostegno politico ed economico alla città, ma il consenso della popolazione va conquistato con i fatti. Alice nel paese delle meraviglie non può più abitare gratis in Campidoglio

