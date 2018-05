Operazione ospedali sicuri. In un anno 150 aggressioni a medici, infermieri e operatori sanitari

Quando si pensa agli ospedali come luoghi pericolosi si pensa ad errori medici, alle possibilità di contrarre malattie, non certo, nell’immaginario collettivo, alla possibilità di essere coinvolti in episodi da far west, soprattutto nelle ore notturne, soprattutto al Pronto Soccorso. Eppure è la realtà dei nosocomi romani e di tutto il Lazio. Gli ospedali vanno protetti ci dovrebbero essere presidi fissi delle forse dell’ordine. Ma così non è. C’è il posto fisso di Polizia all’Umberto I e a Tor Vergata, ma si chiude alle 20, nessuna presenza al pronto soccorso di Santo Spirito, San Filippo Neri e Oftalmico (Asl Roma 1) e al Cto (Roma 2). Turni striminziti sono invece previsti a Sant’Eugenio e Pertini e anche al San Giovanni con presenze risicate: massimo 6 ore tra mattina e pomeriggio. Al San Camillo gli agenti si vedono di rado, in modo discontinuo e sporadico, secondo la disponibilità del commissariato Monteverde. Solo vigilanza privata al Grassi di Ostia, mentre la presenza di divise al Sant’Andrea dipende dalle disponibilità del commissariato Flaminio. Certo non può bastare. Le cronache di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi segnalano casi di violenza a ripetizione. C’è il familiare esasperato, c’è il paziente che perde il controllo, l,’ubriaco che spacca tutto. Nel Lazio lo scorso anno sono stati 150 i casi di aggressione a medici, infermieri e operatori socio sanitari finiti con giorni di malattia, secondo l’Inail. Non vengono contati gli episodi di intimidazione verbale, minacce e molestie senza conseguenze fisiche. Le violenze spesso non vengono neppure denunciate perché si ritiene sia inutile. Che fare? Nei pronto soccorso di Roma passano ogni anno circa 2 milioni di cittadini con parenti e accompagnatori. Si muove il nuovo assessore alla sanità D’Amato, bussando alla porta del prefetto Basilone. C’è da concordare un piano di sicurezza nella sanità romana. Speriamo che non sia il solito impegno formale e retorico

