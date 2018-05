Pil 2018 all’1,4%, la disoccupazione cala ma lentamente

L’Istat conferma per il 2018 una previsione di crescita del Prodotto interno lordo ( Pil) dell’1,4% in termini reali. Lo rileva l’istituto nel report sulle prospettive dell’economia italiana, lasciando per il Pil inalterate le stime di novembre. «La domanda interna al netto delle scorte – spiega – fornirebbe un contributo positivo alla crescita», mentre «l’apporto della domanda estera netta risulterebbe nullo e quello della variazione delle scorte marginalmente negativo». Miglioramento lento per la disoccupazione che a fine anno dovrebbe attestarsi al 10,8%.

