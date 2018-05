Cade albero a Boccea: traffico in tilt

Si è schiantato all’improvviso sulla strada, mentre transitavano le macchine. Un albero è caduto a via dell’Acquafredda, a cento metri circa da via Boccea. Il traffico è paralizzato. L’ingombro dei tronchi ha bloccato la viabilità. Presto si sono fromate lunghe code di auto in tutto il quadrante, compresa via Nazareth.L’opera di riapertura di via Acquadredda si sta rivelando più impegnativo del previsto.

