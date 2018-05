Livorno, prof cerca di aprire una finestra ma il pavimento in cartongesso cede: giù da 3 metri

Fa troppo caldo e gli studenti chiedono al professore di aprire le finestre. L’insegnante cerca di accontentarli ma, proprio quando tenta di spalancare i vetri, il pavimento in cartongesso sotto i suoi piedi cede e lui cade da tre metri, finendo al piano di sotto. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le otto, nell’aula di informatica dell’istituto professionale “C. Colombo” di Livorno. L’uomo, un docente di diritto privato, aveva da poco cominciato la lezione con gli alunni di una seconda dell’istituto. Trasportato all’ospedale in codice giallo, ha riportato un trauma alla scapola.

L’incidente è avvenuto in una zona non accessibile, con tanto di divieti e cartelli: l’insegnante, con molta probabilità, ha prima scavalcato una ringhiera per poi finire sul ballatoio in cartongesso pur di accontentare i suoi alunni. Finché il pavimento, sotto il suo peso, ha ceduto. “Quel ballatoio è interdetto e le finestre possono essere aperte solo dai collaboratori scolastisci”, spiega la preside Simonetta Costagliola. “Di norma viene utilizzata un’asta di due metri e

mezzo proprio per operare in sicurezza”, aggiunge la dirigente. “Ho sbagliato, non dovevo essere lì”, avrebbe detto il professore ai soccorritori subito dopo l’incidente.

Proprio quell’area era stata messa in sicurezza alcuni anni fa e resa inaccessibile con cartelli e divieti. “Chiederò alla provincia di provvedere a installare un sistema che garantisca maggiore sicurezza”, ha aggiunto la preside Costagliola.

