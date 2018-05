A parti rovesciate

Il mondo politico italiano è capovolto, chi dettava legge è fuori gioco, chi arrancava, rumoreggiava, protestava, contestava insomma, è al governo, e avrà in mano fra qualche ora le chiavi del potere. L’opposizione populista, quella che chiedeva il cambiamento, può provare a dimostrare che gli altri sbagliavano, che hanno rovinato l’Italia. Ma se non dovessero fare quello che hanno promesso, se dovessero uscire da questa esperienza con le ossa rotte sarebbero guai per tutti. Se non ci fossero di mezzo gli italiani sarebbe uno psicodramma politico avvincente seduti comodamente in poltrona. Invece il paese rischia l’osso del collo al primo o al secondo scivolone. Se non fosse vita reale ma fiction tv potremmo solidarizzare con Forza Italia, con Fdi, con il Pd (renziano e non ), perfino con quei quasi dimenticati dell’estrema sinistra, auto confinatisi ai margini dell’agone politico, Grasso, Boldrini, quelli di Leu, per intenderci. Ma sono loro, tutti insieme, ad averci ficcati in questo guaio, e ora non sono nemmeno capaci di reagire. Possiamo sperare che le cose vadano male per il nascente governo Conte, possiamo sperare che Di Maio e Salvini sbattano il grugno platealmente? Certo che no, dobbiamo augurarci che le cose vadano per il meglio e che lo stellone italico ci traghetti verso lidi più solidi.

Ti potrebbero interessare anche: