MAUGERI: PG, PENA PIÙ ALTA A FORMIGONI, 7 ANNI E MEZZO

Era il Presidente della Lombardia e si sarebbe reso responsabile di «fatti gravissimi» inquinando «la sua funzione». Funzione che avrebbe «venduto» in cambio di utilità, come cene, viaggi e vacanze a cinque stelle, «a copertura globale degli interessi» della Fondazione Maugeri e del San Raffaele. Per questo, e per non essersi mai fatto interrogare in fase di indagini e durante il dibattimento, Roberto Formigoni non merita alcuna attenuante, bensì il massimo della pena per corruzione. Cosi, il procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio e il sostituto pg Vincenzo Calia, riportandosi al codice prima della riforma Severino, hanno chiesto alla Corte d’Appello di aumentare a 7 anni e mezzo di carcere, un anno e mezzo in più rispetto al giudizio di primo grado, la condanna per l’ex Governatore lombardo. Stesso discorso per Costantino Passerino, ex amministratore dell’ente con sede a Pavia, che si è visto proporre una pena ritoccata al rialzo: 7 anni e 7 mesi di reclusione. Per gli altri due coimputati, accusati però di riciclaggio, le richieste sono state ben diverse: per l’imprenditore Claudio Farina la conferma dei 3 anni e 4 mesi decisi in primo grado e il rigetto del ricorso di Carla Vites, ai tempi moglie dell’ex assessore Antonio Simone (l’altro ieri con il faccendiere Pierangelo Daccò ha patteggiato ammettendo pure le sue responsabilità) che vorrebbe un’assoluzione con una formula più ampia rispetto a quella del dicembre di due anni fa, nel tentativo di ‘salvarè il suo appartamento milanese, ora confiscato, e che per l’accusa sarebbe stato acquistato con denaro ‘illecitò. Le parti civili Regione Lombardia, Agenzia delle Entrate e Fondazione Maugeri hanno in sostanza chiesto di confermare quanto disposto dal Tribunale. Ad aprire la requisitoria, quasi come una sorta di cappello introduttivo, è stato il pg Calia. Dopo di che la parola è passata alla collega Pedio che, in quattro ore, ha tentato di smontare uno per uno i motivi di appello delle difese, richiamandosi alle motivazioni della sentenza di un anno e mezzo fa. Nella sua ricostruzione ha sottolineato come il processo sia «stato caratterizzato da un grandissimo grado di omertà come tutti i processi per corruzione che oramai hanno assunto connotazioni simili a quelli di criminalità organizzata» salvo poi aggiungere che qualcuno «si è deciso a parlare». Racconti che, insieme a intercettazioni e indagini tecniche sui flussi finanziari e movimentazioni all’estero di somme «esorbitanti», hanno consentito di arrivare a squarciare il velo su un sistema che andava avanti quanto meno dal 2006 e fino al 2011. Milioni e milioni usciti dalle casse del San Raffaele (i reati si prescriveranno ad agosto) e della Maugeri (qui la prescrizione cadrà nel maggio 2019), rimbalzati su conti di società oltreconfine e «schermate», per passare dalle mani di Daccò e Simone e arrivare a destinazione: vacanze ai Caraibi, o su yacht in Costa Azzurra e in Sardegna, cene in ristoranti ‘stellatì e champagne per Formigoni e i suoi amici, contributi elettorali a cui si aggiunge una villa in costa Smeralda venduta dal faccendiere a un prezzo inferiore a quello di mercato. Un gioco dove «non bastava comprare un funzionario regionale, un assessore, ma bisognava comprare il ‘Presidentè per ottenere quel che si voleva»: delibere di giunta, legge sul no profit modificata e riconoscimento dei fondi per le funzioni non tariffabili, per favorire i due enti con oltre 100 milioni di rimborsi pubblici. Un «gioco» che si è rotto con il crac dell’ospedale fondato da Don Verzè e nel quale «c’è la prova di pagamenti costanti di utilità a Formigoni per 6 milioni e 600 mila euro per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio». Si ritorna in aula il 29 maggio per le arringhe difensive.

