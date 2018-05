Acqua verde e melmosa nelle fontane del centro? Sono scaduti gli appalti

Degrado nel centro storico di Roma, dove i turisti fotografano fontane abbandonate a causa del bando di pulizia scaduto da mesi.A denunciare la situazione è l’opposizione in Campidoglio. Giorgio Carra, delegato all’assemblea capitolina del PD scrive: “È un incredibile danno d’immagine per Roma quello a cui siamo sottoposti dalla giunta Raggi. Tutte le prestigiose fontane del Centro Storico sono invase dalla melma a causa del bando sulla pulizia scaduto ormai da mesi. Dalla fontana del Moro di piazza Navona passando per l’appena restaurata Barcaccia di piazza di Spagna. Fino a quella di Giacomo Della Porta proprio di fronte al palazzo del Governo”.

Un abbandono che non è passato inosservato ai detrattori dei 5 Stelle in Campidoglio: “Una vergogna incredibile. Migliaia e migliaia di turisti ogni giorno porteranno nei loro paesi la fotografia di una città fatiscente – scrive ancora Carra – E ai romani il sindaco Raggi dovrebbe spiegare come mai non è in grado di assicurare l’ordinaria amministrazione della città. Perché di ordinaria amministrazione si tratta”.

Politica

Esteri

Economia

Cronache

Culture

Costume

Spettacoli

Salute

Mediatech

Motori

Sport

Milano

Roma

Meteo

Oroscopo

Giochi

Affari Italiani.it. Il primo quotidiano digitale, dal 1996

Mattarella

Di Maio

Governo

Salvini

attiva le notifiche

Home> RomaItalia> Roma, fontane del centro storico nel degrado: acqua verde a piazza Navona

A- A+

Roma

Venerdì, 25 maggio 2018 – 16:21:00

Roma, fontane del centro storico nel degrado: acqua verde a piazza Navona

Scade il bando per la pulizia delle fontane: degrado da piazza di Spagna a piazza Navona

Roma, fontane del centro storico nel degrado: acqua verde a piazza Navona

Guarda la gallery

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

WhatsApp

Email

Print

Fontane, Roma: acqua verde e melmosa a piazza Navona e alla Barcaccia di piazza di Spagna.

Degrado nel centro storico di Roma, dove i turisti fotografano fontane abbandonate a causa del bando di pulizia scaduto da mesi.

A denunciare la situazione è l’opposizione in Campidoglio. Giorgio Carra, delegato all’assemblea capitolina del PD scrive: “È un incredibile danno d’immagine per Roma quello a cui siamo sottoposti dalla giunta Raggi. Tutte le prestigiose fontane del Centro Storico sono invase dalla melma a causa del bando sulla pulizia scaduto ormai da mesi. Dalla fontana del Moro di piazza Navona passando per l’appena restaurata Barcaccia di piazza di Spagna. Fino a quella di Giacomo Della Porta proprio di fronte al palazzo del Governo”.

Un abbandono che non è passato inosservato ai detrattori dei 5 Stelle in Campidoglio: “Una vergogna incredibile. Migliaia e migliaia di turisti ogni giorno porteranno nei loro paesi la fotografia di una città fatiscente – scrive ancora Carra – E ai romani il sindaco Raggi dovrebbe spiegare come mai non è in grado di assicurare l’ordinaria amministrazione della città. Perché di ordinaria amministrazione si tratta”.

Ti potrebbero interessare anche: