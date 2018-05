DALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 50 MILA POSTI DI LAVORO

Possono creare almeno 50 mila nuovi posti di lavoro la manutenzione del territorio e la crescita dell’agricoltura di qualità attraverso lo sviluppo dell’irrigazione. È il messaggio lanciato al futuro governo da Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi, Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, in occasione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione. Mentre a San Donà di Piave, nel veneziano, prosegue il primo Festival della Bonifica «Terrevolute», il 26 e il 27 maggio tornano ad aprirsi al pubblico le «cattedrali dell’acqua», simbolo della Settimana che prevede centinaia di appuntamenti. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi della salvaguardia del territorio attraverso la prevenzione del rischio idrogeologico, la gestione delle acque di superficie, la tutela ambientale, la produzione di energia rinnovabile. In questo week-end, molti grandi impianti idraulici saranno sede di visite guidate; l’Italia, infatti, è un territorio per larga parte sotto il livello del mare e la sua vivibilità, lungo la costa adriatica da Trieste alla Romagna ma anche interi quartieri di Padova, l’area dell’aeroporto di Roma, senza contare il Polesine, l’Agro Pontino e la Maremma, è garantita da oltre 750 impianti idrovori, capaci di ‘sollevarè circa 4.100 metri cubi d’acqua al secondo, pari a 4,1 milioni di litri d’acqua, ‘asciugandò così il territorio.

