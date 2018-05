Harvey Weinstein verso l’arresto per molestie sessuali



L’ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali da 70 donne tra cui Asia Argento e Gwyneth Paltrow, si consegnerà alla polizia di New York nelle prossime ore (venerdì mattina negli Stati Uniti). Lo scrive il New York Times, citando fonti ufficiali secondo le quali l’arresto segue mesi di indagini su aggressioni a diverse donne.Secondo quanto riporta la Cnn, sarà incriminato per stupro. I procuratori di Manhattan avrebbero pronta per lui una incriminazione per stupro di primo e terzo grado. Weinstein è indagato per crimini sessuali anche a Los Angeles e Londra.

Secondo il New York Daily Weinstein rischia di essere incolpato quasi certamente per un’aggressione sessuale risalente al 2004. Si tratterebbe della denuncia di Lucia Evans, che accusa l’ex produttore di averla obbligata a praticargli del sesso orale.

Weinstein finora si trova in una rehab californiana per curare la dipendenza da sesso. Il suo avvocato di New York, Benjamin Brafman, non ha voluto commentare, nè confermare se il suo cliente avesse davvero intenzione di consegnarsi, limitandosi a dichiarare che Weinstein è in questo momento molto “solo e arrabbiato”.

Asia Argento è stata una delle prime a denunciare Weinstein con un’intervista a Ronan Farrow, l’autore dell’inchiesta del New Yorker che ha portato alla luce lo scandalo molestie a Hollywood. Asia Argento aveva 21 anni all’epoca dei fatti. “In una serie di lunghe ed emozionati interviste – scrive Farrow – Argento mi ha detto che Weinstein l’ha aggredita nel periodo in cui hanno lavorato insieme”. Accuse che l’attrice e regista ha ripetuto anche dal palco di Cannes.

Tra le ultime testimonianze quella di Gwyneth Paltrow in cui racconta anche la reazione del compagno di allora Brad Pitt: “Lo incontrammo alla prima di Hamlet, a Broadway. Brad lo spinse energicamente contro il muro e gli disse: se ci provi ancora una volta ti uccido”.

A seguito delle inchieste e delle testimonianze è nato il movimento mondilale #metoo, che ha permesso a migliaia di donne di raccontare le molestie subite

Ti potrebbero interessare anche: