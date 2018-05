PD, TAGLIO ERBA E PULIZIA,TORNANO LE MAGLIETTE GIALLE

«Nelle giornate di sabato e domenica 26 e 27 maggio il Partito Democratico torna a rimboccarsi le maniche per Roma con le #magliettegialle. Lo stato della città non-governata dal M5S è sotto gli occhi di tutti: sporcizia ovunque, spartitraffico, aiuole e grandi aree verdi sono preda della sporcizia e dell’erba incolta mai sfalciata da mesi». Lo comunica in una nota il Partito Democratico di Roma. «Per affrontare questa emergenza – prosegue la nota – serve il contributo di tutti, istituzioni e cittadini devono impegnarsi insieme, ogni giorno. Per denunciare questa situazione di degrado, oltre che per rendere un piccolo ma utile servizio ai nostri quartieri, il Pd Roma ha deciso di riprendere guanti, sacchi e cesoie e di dedicarsi alla cura della città. Tutte le info su orari e punti di raccolta sul sito www.pdroma.it».

