Toto ministri, ce l’abbiamo quasi fatta

C’è ancora da aspettare. Se non ci fosse di mezzo lo spinoso affare Savona la lista del primo Governo Lega-M5S sarebbe già nelle mani del presidente Mattarella, costretto a rinunciare alla presenza a Piazza di Siena per cucire e ricucire il dialogo. La squadra in realtà è pronta, scioglimento della riserva da parte di Conte e presentazione della lista dei ministri avverranno a brevissimo, oggisabato o, al massimo, domenica. Il presidente del Consiglio incaricato è salito al Quirinale poco dopo le ore 17 e 30 di venerdì per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il faccia a faccia è durato un’ora abbondante. Il premier è andato al Colle per riferire informalmente sull’andamento delle consultazioni. Matteo Salvini e Luigi Di Maio durante il vertice a Montecitorio con Conte hanno tenuto il punto, nessun arretramento e nessun piano B: in via XX Settembre l’uomo giusto è Paolo Savona. Il nodo resta il Colle, “il Presidente e il suo staff ritengono Savona una persona con un carattere troppo forte considerando le sue posizioni su euro e Unione europea”. Ma, dopo l’incontro al Quirinale, l’impressione è che la situazione si potesse sbloccare a favore di Savona all’Economia, magari con una sorta di supervisione di Conte che garantisca sulla collocazione europea dell’Italia. Del resto le regole del gioco sono chiare, è un problema di Mattarella e Conte. Ma vediamo gli ultimi movimenti sulla scacchiera. Tramontata l’ipotesi di ministro delle Infrastrutture per Giancarlo Giorgetti. Il numero due della Lega, vera mente politica di via Bellerio, sarà il sottosegretario unico alla presidenza del Consiglio e avrà anche la delega allo Sport. Di fatto, “sarà il premier ombra”. Salvini confermato al ministero dell’Interno, Luigi Di Maio occuperà la poltrona di ministro del Lavoro/Welfare e Sviluppo Economico accorpati in un superdicastero. Armando Siri, leghista e padre della Flat Tax, sarà vice-ministro di Di Maio.

Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato della Lega, quasi certamente, sarà ministro del Made in Italy, nuovo dicastero che ingloberà il Turismo e l’Agricoltura. Altro ministero al Carroccio sono gli Affari Regionali, fondamentali per Salvini perché gestiranno il capitolo delle autonomie (Veneto e Lombardia in testa), affidato a Lorenzo Fontana. La veneta Arianna Lazzarini, Lega, guiderà il ministero della Famiglia e delle Disabilità. Alla Giustizia confermato il grillino Alfonso Bonafede. Alla Difesa Elisabetta Trenta, 5 Stelle. Agli Esteri viene dato per certo l’ambasciatore in Qatar Pasquale Salzano. E Massolo? Chissà. Alle Infrastrutture resta in corsa l’ex parlamentare leghista Giuseppe Bonomi, Il grillino Salvatore Giuliano guiderà l’Istruzione, mentre ai Beni Culturali andrà un altro 5 Stelle (Vincenzo Spadafora o Emilio Carelli). Restano caselle scoperte e nomi con il punto di domanda. Ma non manca molto

Ti potrebbero interessare anche: