TUBERCOLOSI, CALANO CASI IN EUROPA MA TROPPO LENTAMENTE

Continuano a calare i casi di tubercolosi in Europa, ma troppo lentamente e in modo insufficiente per raggiungere l’obiettivo di una riduzione dell’80% entro il 2030. A segnalarlo è il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), che nel 2016 ha rilevato 58.994 casi nei 30 paesi dell’Unione europea, con un tasso di 11,4 casi per 100mila abitanti. I paesi con il più alto numero di casi confermati nel 2016 sono stati Romania (9517), Polonia (4619), Francia (4197) e Germania (4164), seguite da Spagna (3372) e Italia (3261). Il numero più basso ce l’ha l’Islanda (5), mentre gli unici paesi che hanno registrato più casi nel 2016 rispetto al 2012, dunque un peggioramento, sono stati Belgio, Germania, Malta e Svezia. I casi di tubercolosi di origine straniera rappresentano il 33%, e di questi oltre la metà sono concentrati in 15 paesi dell’Europa nord-occidentale. Quelli resistenti ai farmaci sono invece il 4%, di cui il 10-20% nei paesi baltici. Il tasso di mortalità stimato è di 0,8 morti ogni 100mila abitanti, con 4270 morti stimate: in generale le terapie hanno successo nel 72% dei casi, nel 62% dei pazienti che sono anche sieropositivi, e solo nel 38% per quelli multiresistenti ai farmaci.

