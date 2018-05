A fuoco altri due cassonetti: sono duecento in cinque mesi

Nuovo rogo di cassonetti porta rifiuti: la scorsa notte due contenitori sono stati dati alle fiamme in zona Colli Portuensi. A darne notizia, il presidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco, sul proprio profilo Facebook. Non è il primo episodio che si verifica a Roma. L’ultimo è andato in scena a Ostia, bersagliata da episodi analoghi tanto che la sindaca Raggi ipotizzò operazioni mirate dietro i roghi per danneggiare l’Ama. Nel X Municipo a essere distrutti dalle fiamme sono stati, appena pochi giorni fa, ben otto cassonetti. Le autorità hanno arrestato il piromane – un ragazzo di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine – mentre cercava di dar fuoco a un’auto in sosta. Centinaia i porta rifiuti incendiati dall’inizio del 2018 con alcuni municipi, tra cui il VII (Appio-Tuscolano) e quello di Ostia che hanno registrato il più alto numero di casi.

Ti potrebbero interessare anche: