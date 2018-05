Estate, un italiano su quattro a dieta

Italiani alla prova costume e inizia la stagione delle diete per un italiano su quattro (27%), secondo quanto rileva la Coldiretti con un sondaggio on line divulgato nel weekend dedicato alla dieta mediterranea. L’arrivo del bel tempo a fine maggio, dopo un mese straordinariamente piovoso, ha portato in molti a scoprirsi al mare, al lago o nelle aree verdi delle città. E se molti italiani si sono messi a dieta esiste invece un buon 18% che – continua la Coldiretti – afferma di essere già in forma forse anche grazie all’attività fisica svolta durante l’inverno fra palestre, piscine, ma anche corsi da ballo e camminate in campagna e in montagna. Il 35% infine non ha invece nessuna intenzione di limitarsi a tavola indipendentemente dal proprio aspetto. La maggiore attenzione alle scelte alimentari è al centro quest’anno di una positiva inversione di tendenza che ha portato ad un aumento degli italiani in forma fisicamente sulle spiagge, anche se più di 4 su 10 sono ancora in sovrappeso o addirittura obesi. Una situazione favorita anche dal boom dei prodotti base della dieta mediterranea come la frutta e la verdura che, oltre ad essere considerati un elisir di lunga vita, aiutano a difendersi dal caldo ma anche a raggiungere il sospirato obiettivo della tintarella. Scelte salutiste a tavola che nel 2017 hanno visto un aumento record dei consumi dei prodotti della dieta mediterranea che va dal +7% per il pesce fresco fino alla crescita del 6% per la frutta fresca, che non è stata mai così presente in tavola da inizio secolo. La tendenza tuttavia è minacciata dal clima pazzo che quest’anno ha fatto sparire dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa, dalle albicocche alle ciliegie, dalle pesche alle nettarine fino alle susine. In Italia la Coldiretti stima un raccolto di pesche in calo di oltre il 20% nel mezzogiorno e del 15% al nord e una produzione inferiore rispetto allo scorso anno tra il 10 ed il 30% per le ciliegie ma con pezzature più grandi e migliore qualità. Ridotta anche – precisa la Coldiretti – la disponibilità delle susine mentre ci saranno circa il 20% di albicocche in meno nei frutteti in Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Piemonte e Calabria

