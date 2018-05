FESTIVAL: A ROMA TORNA ‘DOMINIO PUBBLICO’, AL CENTRO GLI ARTISTI EMERGENTI

Torna a Roma il festival ‘Dominio Pubblico_la città agli Under 25’. La quinta edizione si terrà dal 29 maggio al 6 giugno al teatro India presentando un ricco programma incentrato su giovani artisti emergenti. In totale ci saranno oltre 50 eventi: oltre 10 eventi Extra – 12 spettacoli di Teatro – 4 Spettacoli di Danza – 6 eventi di musica dal vivo – 7 vernissage/esposizioni di artisti visivi e installativi – 10 proiezione di cortometraggi – 3 reading di nuova drammaturgia – 3 workshop – 4 meeting. In programma, un festival unico nel panorama culturale nazionale, dedicato in toto alla creatività under 25, età che caratterizza non solo gli artisti che si esibiranno o che esporranno le proprie opere, ma anche i membri della direzione artistica, che hanno risposto a una open call lanciata lo scorso dicembre. Il progetto ‘Dominio Pubblicò, nato più di 5 anni fa ad opera del Teatro Argot Studio e del Teatro dell’Orologio, si configura infatti come un percorso formativo pensato per un gruppo di giovani spettatori attivi, chiamati non solo a selezionare e programmare tutti gli eventi presenti all’interno del festival, ma anche ad occuparsi di ogni singolo aspetto della sua organizzazione.

