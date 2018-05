FOOD: CON GAMBERO ROSSO SFIDA AL PANINO GOURMET

Arriva a Milano, lunedì 28 maggio, la sfida finale per decretare il miglior Panino Gourmet per uno dei principi del panino nell’immaginario collettivo: il prosciutto cotto. Hong Kong, San Francisco, Parigi, Monaco e Roma: un piccolo giro del mondo che il Gambero Rosso Channel ha organizzato con protagonista il Gran Biscotto di Rovagnati. Coinvolti tre continenti e 25 giovani allievi di scuole di cucina internazionali che, sotto la guida degli chef italiani all’estero, si sono sfidati alla ricerca del miglior panino con il prosciutto cotto. Solo 5 i pretendenti rimasti in gara, che si sfideranno a colpi di ingredienti e creatività per aggiudicarsi il premio finale: un corso professionale di cucina presso una delle sedi della Academy del Gambero Rosso. I giochi saranno condotti da Max Mariola, talent del Gambero Rosso Channel e autore di un volume di ricette dedicate ai panini gourmet. «Voglio sottolineare come tutti abbiano apprezzato la succulenza e la golosità del Gran Biscotto Rovagnati: un vero protagonista», ha detto. I giovani futuri chef saranno giudicati nella finalissima da una giuria d’eccezione: Claudia Limonta Rovagnati, in rappresentanza dell’azienda italiana che ha promosso la gara, Igles Corelli, coordinatore del Comitato scientifico di Gambero Rosso Academy, e Lorenzo Ruggeri, curatore della guida Top Italian Restaurants del Gambero Rosso.

