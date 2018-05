Giulius fa poker a Roma

Il progetto Giulius cresce ancora e inaugura oggi 26 Maggio il suo nuovo punto vendita nella Capitale. Il marchio Giulius è proprietà della Demas, azienda storica nella distribuzione del farmaco veterinario, specializzata in prodotti per animali dai mangimi agli accessori.

Dopo l’apertura degli store di Circonvallazione Orientale, Testa di Lepre e Saxa Rubra, il nuovo punto vendita, di circa 200mq, segue l’espansione dell’azienda sul territorio romano, aprendo le porte in via dei Colli Portuensi 69.

L’offerta al pubblico della Capitale sarà, quindi, ancora più ampia. Il nuovo locale si andrà ad aggiungere agli oltre 5mila metri quadri di superficie dei negozi Giulius già presenti, che garantiscono un’esposizione con più di 20mila articoli presentando il format dove tutto ruota intorno alla parafarmacia veterinaria.

«Non ci limitiamo ad un’offerta d’acquisto, ma a far vivere esperienze a chi entra nei nostri negozi» – è la nota dell’insegna specializzata nel settore pet – »impegnandoci costantemente nel proporre iniziative sempre nuove e coinvolgenti, in collaborazione con le migliori realtà del settore». L’apertura ai Colli Portuensi non sarà l’ultima. L’azienda, infatti, sta valutando nuove potenziali location, per essere presente sul territorio in maniera ancora più capillare. L’evento di inaugurazione sarà l’occasione per visitare lo store e approfittare delle promozioni dedicate. Alle 18.30 il taglio della torta sarà il momento conclusivo di una giornata completamente dedicata all’universo degli amanti e amici degli animali.

