Hack Waste Rome, idee e ricerca contro lo spreco alimentare

Dalla piattaforma di selezione delle donazioni ‘Scarto Bene’ a ‘Recover’, progetto per la conversione di scarti ittici industriali in materiali per applicazioni biomedicali del Cnr, e ancora da ‘Last Minute Sotto casa’, la più grande community digitale antispreco italiana, a ‘Waste2Value’ per il recupero degli scarti in un centro commerciale e ‘Smart Ripe’, packaging intelligente che informa sulla maturazione della frutta: l’obiettivo è “ridurre gli sprechi alimentari e riutilizzare le eccedenze”.

Questi, nel cuore del Mercato Nomentano di Roma, sono alcuni dei progetti raccontati nel corso di Hack Waste Rome, una ‘maratona creativa’ per cercare nuove idee che possano diventare progetti o imprese e per migliorare quelle già esistenti, organizzata da Future Food Insitute di Bologna (Ong del settore agroalimentare) con il Crea, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e il Mipaaf, Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per garantire l’obiettivo del ministero di recuperare 1 milione di tonnellate di cibo a favore dei più bisognosi.

“L’impegno del ministero – spiega Marina Fiori, direzione politiche internazionali Mipaaf – continua in questa direzione anche attraverso il tavolo ‘per la lotta agli sprechi alla assistenza alimentare’, e la grande partecipazione ai nostri bandi sugli sprechi alimentari denota una nuova sensibilità sul tema che vogliamo tenere viva”.

