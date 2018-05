MUSICA: PER L’ESTATE ROMANA TORNA ARDEFORTE FREE MUSIC FESTIVAL

La musica dal vivo e la cultura sbarcano anche in periferia per l’Estate Romana. Dopo il trionfo della prima edizione, torna anche quest’anno, dall’11 al 22 luglio, Ardeforte – Free Music Festival all’interno del Parco del Forte Ardeatino nel quartiere di Roma 70. Un festival per tutta la sua durata ad ingresso completamente gratuito. Il progetto nasce lo scorso anno da un’idea di alcune di realtà giovanili del quartiere, come Barcellona Caffè, Memetika e Nessun Dorma, che hanno vinto il bando dell’Estate Romana attestandosi in cima alla graduatoria. Per dodici giorni ArdeForte propone l’esibizione di artisti e gruppi emergenti nel panorama musicale italiano e internazionale, la presenza di stand espositivi e ristorativi ed altre attività sportive, artistiche e ricreative per tutta la durata del Festival. Oltre alle 7 serate di musica dal vivo sono previste 5 serate di dibattiti, presentazioni di libri e attività culturali, dal teatro al cinema. Tra le serate di musica dal vivo già in programma: venerdì 13 luglio con Ros e a seguire Sick Tamburo, sabato 14 luglio i Beer Brodaz, venerdì 20 luglio Lucio Leoni e poi la band The Zen Circus.

