PARCHEGGIATORI E AMBULANTI ALLONTANATI DA SCAVI A POMPEI

Servizi di controllo dei carabinieri a nei pressi degli scavi archeologici di Pompei (Napoli) dove sono stati allontanati dalla città parcheggiatori abusivi e un ambulante. Complessivamente i militari della stazione e del posto fisso di Pompei hanno notificato ordini di allontanamento dalla città e contestato le previste violazioni amministrative a 4 parcheggiatori abusivi che facevano in modo che i visitatori parcheggiassero in aree da loro indicate, ovviamente a pagamento. Ordine di allontanamento anche per un venditore ambulante che operava in pertinenze della stazione «villa dei misteri», tra l’altro ostacolando la libera fruizione del servizio di accesso a un binario e che è stato anche multato per occupazione abusiva di suolo pubblico. complessivamente sono state comminate sanzioni per 5.500 euro.

