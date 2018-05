Restyling panchine per i parchi della Capitale

E’ prima fornitura per risistemare 3mila panchine

“È arrivata una prima fornitura delle oltre 20 mila stecche di legno di pino che serviranno al restyling di circa 3 mila panchine in vari parchi e giardini della città. L’iniziativa è stata voluta dall’assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale che ha provveduto alla fornitura dei listelli in legno e coordinerà con municipi, associazioni e volontari gli interventi di riqualificazione”. Lo annuncia il Campidoglio. L’assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, ha sottolineato che non si tratta semplicemente di un lavoro di decoro per restituire dignità e bellezza alle aree verde degradate, ma di un percorso di interazione e coinvolgimento di cittadini, associazioni e volontari che desiderano collaborare attivamente con il Servizio Giardini per una città più bella e pulita.

“Oltre al rifacimento delle panchine verranno garantite operazioni di manutenzione del verde, pulizia e taglio dell’erba”, fa sapere il Comune.

