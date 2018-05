Così Mattarella ha messo nel sacco la strana coppia

Angelo o diavolo, arroccato dietro ai principi della Costituzione e alle prerogative del Colle o spregiudicato politico, diabolico, machiavellico tessitore di trame segrete? Sergio Mattarella ha giocato in difesa o ha usato la tattica attendista del gatto con il topo facendo alla fine un boccone della strana e sprovveduta coppia Salvini-Di Maio. L’ipotesi che il Colle abbia portato la crisi nell’angolo prestabilito senza darlo troppo a vedere, sfiancando i due leader “eversivi” rispetto alla vecchia politica e mettendoli alla fine nel sacco. Hanno sbracato, Salvini e Di Maio, arrivando a denunciare un ruolo perverso del Colle e a chiedere l’impeachment di Mattarella, hanno perso il controllo e sono finiti nel sacco. Salvini è ancora convinto di prendere l’80 per cento dei voti se si tornerà alle urne (profezia fuorisacco di D’Alema)? Quando Cottarelli porterà in parlamento un suo governo la Lega voterà contro. E si renderà responsabile di fronte al paese di non essere flessibile, ragionevole, di pensare al proprio profitto politico e non agli interessi di tutti. Per Di Maio è anche peggio. Era convinto di aver toccato il cielo con un dito, di aver in mano il paese. Rischia di perdere tutto. O quasi. Primo paradosso, alle elezioni ha vinto il centro destra. E non governa. Secondo paradosso, il partito che ha raccolto il maggior numero dei consensi è quello grillino. E rischia di dover stare fermo un giro. Il paese ha espresso un voto di protesta. Ma obiettivamente si ritrova tradito e con un possibile governo che non lo rappresenta nei fatti. Solo per un atteggiamento più o meno intransigente nei confronti dell’euro? Per possibili scelte nel campo fiscale, sociale, di ordine pubblico? Ma allora cosa votiamo a fare? Altri paesi europei sono più solidi e affidabili per l’alta finanza. L’Italia ha un debito enorme ed è ricattabile. Non c’è niente da fare, l’uscita dal tunnel è ancora lontana. Siamo sicuri che Mattarella abbia fatto le scelte giuste?

Ti potrebbero interessare anche: