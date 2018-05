Veto di Mattarella, Conte rimette il mandato

Il tentativo di mediazione. Questo pomeriggio, per cercare una soluzione, erano saliti al Colle, separatamente, per un incontro informale anche il leader del M5S Luigi Di Maio e della Lega Matteo Salvini. Mattarella nel corso dei colloqui di questo pomeriggio avrebbe posto un veto sulla scelta di Savona a capo del ministero dell’Economia. Scelta che Salvini nel corso dell’incontro avrebbe invece confermato. Oggi il professore aveva provato a rassicurare sul suo euroscetticismo: «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa», ha scritto in un lungo intervento l’ex ministro del governo Ciampi. Una dichiarazione che a quanto pare non avrebbe rassicurato Mattarella. Il Quirinale ha tuttavia sottolineato che in Costituzione non ci sono veti ma in questo caso è meglio parlare di irrigidimento delle forze politiche. Il rischio ora è un ritorno al voto in autunno.

Due lunghi colloqui al Quirinale per i leader di M5S e Lega hanno preceduto l’arrivo al Colle del premier incaricato. Di Maio e Salvini hanno visto Mattarella per cercare di sbloccare in extremis l’impasse sul governo giallo-verde, e in particolare sulla presenza alla guida del ministero del Tesoro di Savona. Mattarella ha visto i due leader separatamente: al Quirinale è salito prima Salvini – che poi si è diretto a Terni dove ha in programma dei comizi elettorali – e poi, alle 18 circa, Di Maio.

Di Maio. «C’è un grande problema in Italia che si chiama democrazia», ha detto Di Maio in diretta su Facebook. «Scelta Mattarella incomprensibile – ha aggiunto -. Allora inutile votare, governi li decidono sempre gli stessi».

Salvini. «Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia. A questo punto, con l’onestà, la

coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!», scrive il leader della Lega.

Ti potrebbero interessare anche: