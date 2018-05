Da oggi in Radio “Un’altra estate”, il singolo che segna il ritorno del re della dance italiana Roby Rossini

Il ritorno di Roby Rossini sulla scena musicale ci porterà direttamente ad “Un’ altra estate” : è proprio questo il titolo scelto dal cantautore romano (già noto per i suoi incredibili successi dance tra i quali “tanz bambolina”) per il suo nuovissimo singolo inedito di matrice indie elettropop in uscita oggi 28 Maggio in tutti i digital stores sulla nuovissima etichetta indipendente romana 2MI records.

Ad annunciarlo è direttamente Roby su tutte le sue pagine social: “Finalmente!!! Pronto per vivere insieme #unaltraestate“.

Nella copertina del brano troviamo una curiosa immagine di Roby trasformato in un cartone animato sotto un cielo di stelle di cartone.

E’ un disco per nostalgici e innamorati che vivono comunque la speranza di poter abbracciare insieme il sole nel caldo di Agosto.

Previsto il videoclip ufficiale che sarà disponibile sul canale Youtube dell’artista.

Roby non vuole comunque deludere le aspettative dei suoi storici fans dance e ha anche dichiarato che è già pronto un nuovo singolo inedito per Settembre 2018 in collaborazione con un importante deejay nazionale.

