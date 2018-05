Cottarelli, governo corto e in 24 ore

Stavolta si chiuderà presto, probabilmente nella stessa giornata di domani quando Carlo Cottarelli tornerà da Sergio Mattarella con la lista dei ministri. In settimana il dibattito in Parlamento per una fiducia che difficilmente l’esecutivo di garanzia riuscirà ad avere. Squadra snella, composta da tecnici che per qualche mese dovranno trovare reggere ministeri sotto il fuoco di fila di una campagna elettorale che si annuncia dura. Alcuni nomi di possibili ministri sono cominciati a circolare da quando Mattarella aveva spiegato che, in caso di fallimento dei vari tentativi messi in atto, a portare il Paese al voto non sarebbe stato il governo di Paolo Gentiloni.

È probabile che a reggere il delicato ministero dell’Economia sia lo stesso Cottarelli. Un interim che forse si rende ancor più necessario dopo lo scontro di ieri sul nome del professore anti-euro Paolo Savona. Francesco Paolo Tronca, prefetto di lungo corso, potrebbe essere chiamato a reggere il ministero dell’Interno. Per il ministero degli Esteri torna il nome di Elisabetta Belloni, prima donna ad essere nominata, due anni fa, segretario generale della Farnesina. In pista anche Alessandro Pajno, attuale presidente del Consiglio di Stato e Paola Severino, avvocato e prima donna ministro della Giustizia dal 2011 al 2013. Ministero della Difesa per il primo e, forse, un ritorno per la Severino nel ruolo di Guardasigilli. Per i rapporti con l’Europa torna il nome di Enzo Moavero Milanesi. Anche Raffaele Cantone, malgrado abbia più volte declinato inviti, potrebbe ricevere una telefonata.

