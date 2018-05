FRANCAVILLA: COCAINA NELLA MACCHINA DI FILIPPONE

Ludovica, 10 anni, gettata dal papà, Fausto Filippone, domenica 20 maggio dal viadotto Alento dell’A14, a Francavilla, potrebbe essere stata prima drogata. Così come, prima dell’omicidio della moglie, Marina Angrilli, della figlia, e il suo suicidio – volando dallo stesso viadotto da cui ha gettato la figlia – potrebbe avere assunto droga anche Fausto Filippone. Sono solo ipotesi. Che prendono corpo con il ritrovamento nell’auto del suicida, una Bmw X1, di un bicchiere di plastica con cinquanta grammi di una polvere biancastra che, ad un prima analisi, è risultata contenere cocaina ma anche una sostanza diversa, oltre a una siringa usata, al cui interno erano presenti un paio di gocce di una sostanza da identificare. In attesa dei risultati degli esami tossicologici sui reperti delle tre autopsie, la Procura della Repubblica di Chieti, attraverso il sostituto procuratore Anna Lucia Campo, titolare dell’inchiesta – secondo quanto si apprende da fonti investigative – ha affidato una consulenza sui due reperti (bicchiere e siringa) trovati a bordo dell’auto di Filippone, una Bmw X1, perquisita subito dopo il suicidio dell’uomo. Una secondo consulenza è stata affidata ad un tecnico informatico, Davide Ortolano, per esaminare i telefoni cellulari di Filippone e quella della moglie, Mariana Angrilli. In particolare, il telefono della donna che è stato trovato addosso a Filippone, danneggiato dopo il volo dal viadotto. Fausto Filippone, 49 anni, manager della Brioni, la mattina del 20 maggio scorso ha prima condotto la moglie in un’abitazione di Chieti Scalo di sua proprietà, di solito data in affitto a studenti universitari, e poi, sul balcone del secondo piano – quasi dieci metri di altezza – avrebbe con un pretesto fatto avvicinare la donna alla balaustra fino a spingerla di sotto. Arrivati i soccorsi, si sarebbe allontanato andando a prendere la figlia dai parenti, a Pescara, dove la famiglia viveva. L’avrebbe portata sul viadotto dell’A14 e lanciata di sotto, uccidendosi allo stesso modo dopo sette ore di trattative.

