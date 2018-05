GOVERNO: GENTILONI INCONTRA VELTRONI, MINNITI E CALENDA

Paolo Gentiloni ha incontrato oggi i ministri uscenti all’Interno Marco Minniti e allo Sviluppo economico Carlo Calenda, e l’ex segretario del Pd Walter Veltroni. Una serie di colloqui per valutare la situazione politica. Nei prossimi giorni sono in programma le assemblee dei gruppi Dem e una direzione nazionale del partito per valutare come votare sulla fiducia al governo Cottarelli.

Ti potrebbero interessare anche: