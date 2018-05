AMBIENTE: GDF BRESCIA SCOPRE TRAFFICO RIFIUTI SPECIALI

I militari della Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla Procura della città lombarda, hanno concluso un’indagine che ha consentito di individuare un traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi (rottami metallici, in prevalenza rame) sul territorio bresciano. Sono stati denunciati in nove, tutti italiani (otto residenti a Brescia e provincia e uno in Spagna) per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, ricettazione ed emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini hanno preso il via da controlli fiscali nella sede di una società a Castenedolo, dove i finanzieri del Gruppo di Brescia hanno fermato un autocarro con a bordo oltre un quintale di rottami metallici privo dei documenti giustificativi. L’inchiesta si è conclusa con un sequestro preventivo di beni e materiali per oltre 2 milioni e mezzo di euro.

Ti potrebbero interessare anche: