Cinquemila nuovi posti di lavoro, ma possiamo fidarci davvero…?

Non si può dire che sia una vera e propria presa in giro. Ma se ci risparmiassero la enfatizzazione degli effetti-annuncio le cose forse andrebbero meglio. Con l’aria che tira chi non andrebbe ad abbracciare le ginocchia dell’assessore alla sanità Alessio D’Amato che annuncia cinquemila posti di lavoro nella sanità laziale? E quanti andrebbero a leggersi la frase, sussurrata, “ si attende l’uscita di concorsi che promettono assunzioni entro 2022”? La Regione Lazio ha approvato una proposta di legge per assumere 5mila persone nel comparto sanità entro il 2022,,si tratta ovviamente di concorsi pubblici. Tutto qui. E prima di andare oltre sottolineiamo un aspetto. Non è un regalo, un benefit che la Giunta concede ai cittadini della regione: è la restituzione di risorse sottratte da un lato e anticipate come tasse dall’altro, per un lunghissimo periodo. Sono soldi nostri, quelle cinquemila virtuali assunzioni noi le abbiamo già pagate, altri hanno creato buchi di bilancio, hanno dissipato. Quindi, nessuna enfasi per favore. E andiamo oltre. Entro i prossimi 4 anni saranno assunte ben 5mila persone in Lazio che andranno a favorire il turnover del personale nonché le stabilizzazioni del lavoro. Il riferimento è esplicito, l’operazione è messa in campo per favorire il ricambio generazionale. Prossimamente saranno attivati dei bandi di concorso a graduatoria che resteranno attivi per 3 anni per l’assunzione di personale nelle strutture sanitarie mentre i concorsi a graduatoria che scadranno a fine anno non potranno più essere utilizzati dopo la data di scadenza. C’è chi vede in questo passaggio un trabocchetto, un trucco. Staremo a vedere. Non ci sono ancora informazioni certe in merito alle posizioni cercate tramite il bando di concorso ma sicuramente si fa riferimento a medici, infermieri e personale attinente. La nota che ha annunciato i nuovi concorsi per 5mila persone coinvolge anche la stabilizzazione di 1.500 lavoratori precari, per ora non ci sono altre informazioni aggiuntive, si attende l’uscita dei bandi e dei dettagli in merito al piano. Si può considerare questo un atteggiamento serio? Nelle orecchie della gente rimarrà lo slogan di una Regione che assume, finalmente, lodi al governatore, è stato giusto riconfermarlo. Ma possiamo fidarci? Come abbiamo raccontato in questi giorni la Giunta è ostaggio della opposizione grillina anche semplicemente per approvare il bilancio, non ha la forza di imporre nulla. Quella dei cinquemila posti di lavoro è una proposta, deve essere presentata, valutata, integrata, votata, approvata. Da un consiglio regionale nel quale la maggioranza è legata alla buona salute dei suoi consiglieri. Se ne mancano un paio alle votazioni sono dolori. Possiamo fidarci davvero?

Ti potrebbero interessare anche: