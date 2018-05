EDITORIA: CONFERMATO STATO AGITAZIONE AL CORRIERE FIORENTINO

«Il Comitato di redazione del Corriere fiorentino conferma lo stato di agitazione, che comprende un pacchetto di otto giorni di sciopero e la possibilità di sospendere la realizzazione e la cura degli speciali del quotidiano, ed esprime altresì solidarietà, assieme a tutti i Cdr dei dorsi locali del Corriere della Sera, ai colleghi del Corriere Alto Adige che hanno scioperato in data 30 maggio 2018 contro il piano di ristrutturazione presentato». È quanto spiega l’organismo in una nota redatta stasera al termine di un’assemblea di redazione per discutere della vertenza in corso. «L’assemblea di redazione del Corriere Fiorentino – spiega poi la nota – informa i lettori che dal 1 giugno un collega, dopo due anni di contratti da redattore e otto anni da collaboratore del quotidiano, sarà senza lavoro per la scadenza del suo contratto a tempo determinato. L’assemblea manifesta completa contrarietà per la scelta dell’azienda ed esprime piena solidarietà al collega». L’assemblea rende poi noto che «in modo propositivo, ha consegnato all’azienda una controproposta, basata su un aumento della produttività, al fine anche di garantire più ricavi all’azienda, e sulla realizzazione di nuovi prodotti senza alcuna diminuzione di personale e con la trasformazione in indeterminato del contratto a tempo determinato in essere. A fronte del prospettato piano di ristrutturazione con tagli e spostamenti di giornalisti a cui i redattori dicono fermamente no, l’assemblea confida nell’accettazione di questa proposta che vuole assicurare un futuro e prospettive di sviluppo sia all’edizione cartacea che a quella sul web, con l’impegno di tutta la redazione e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, migliorando i conti aziendali. L’azienda si è riservata di valutare la proposta dell’assemblea e di dare la risposta entro l’otto giugno, quando ci sarà il tavolo di confronto nazionale tra azienda, Fnsi e comitati di redazione

